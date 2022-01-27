В Германии выдвинули обвинения в шпионаже против гражданина России

Немецкая прокуратура выдвинула обвинения задержанному в 2021 году гражданину РФ по подозрению в работе на российскую разведку, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, представители российской разведки якобы хотели узнать о степени развития европейского ракетоносителя Ariane, а также получить информацию по исследовательским разработкам россиянина.

Обвинение было предъявлено 9 декабря 2021 года гражданину России Ильнуру Н. Подозреваемый был задержан в Германии 18 июня прошлого года. Мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем, — говорится в сообщении.

Утверждается, что в обмен на тайную информацию подозреваемый получил €2500.

Ранее спецслужбы Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России. Произошло это ещё в прошлом году. Их обвинили в предоставлении Кремлю не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики.

Упомянутые были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел. По имеющейся у спецслужб информации, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Им присвоен статус подозреваемых и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.