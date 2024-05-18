В Германии выбрали новую пивную королеву BR24: жителю Баварии Линнее Клее присвоили титул пивной королевы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немка Линнея Клее из Баварии стала обладателем титула пивная королева, сообщает портал BR24. По информации журналистов, 22-летняя девушка в финале конкурса обошла четырех конкуренток.

Итоги соревнования подвела Ассоциация баварских пивоваров, говорится в статье. Сама Клее не только любит хмельной напиток, но и сама варит его, уточнили представители СМИ.

Девушка также увлекается футболом и играет в местной любительской команде на позиции полузащитника. Обладатель титула является настоящим полиглотом, подчеркнули журналисты. Она говорит на немецком, английской, французском языках и знает финский. Завоевать титул пивной королевы Клее мечтала с 16 лет, в чем немка лично призналась в видеозаявке.

Ранее в российской столице прошел конкурс «Миссис Москва — 2024». В финал вышли три участницы, каждая из них является многодетной мамой. Так, за титул боролись Екатерина Гусева (четверо детей), Олеся Бений (четверо детей) и Ника Миронова (трое детей). Победу одержала Гусева, которую жюри выбрало единогласно.

До этого в Мумбае прошел конкурс «Мисс мира». Победу одержала гражданка Чехии Кристина Пышкова. Она имеет две научные степени в области права и делового администрирования. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.