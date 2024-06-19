В Германии вскрыли нацистское прошлое семьи приближенного Шольца Bunte: прадед вице-канцлера ФРГ дружил с Геббельсом

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Роберт Хабек и Олаф Шольц

Дед вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служил оберштурмфюрером СА во времена Третьего рейха, сообщает Bunte. По информации издания, прадед чиновника вообще входил в число приближенных Адольфа Гитлера и даже дружил с Йозефом Геббельсом.

Дед Роберта Хабека, Курт Гранцов (1912–1952) был оберштурмфюрером СА в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887–1952) входил в самый ближний круг руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что немецкие власти решили отдать виллу, некогда принадлежавшую пропагандисту Третьего рейха Йозефу Геббельсу, любому, кто пожелает, но при условии реставрации поместья. Если желающих не найдется, дом к северу от Берлина просто снесут.

Судьбу поместья Геббельса пытались решить десятилетиями, и все это время содержание и охрана комплекса обеспечиваются из бюджета. Поместье прежде предлагали перепрофилировать, однако власти не смогли прийти к консенсусу.