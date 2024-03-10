В Германии возмутились расточительностью Украины после потери ЗРК Patriot Журналист Репке: Украина подставила ЗРК Patriot под ракетный удар РФ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) решило поставить американские ЗРК Patriot слишком близко к фронту, что подставило их под удар российских войск, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Twitter (X). По его словам, ракетные комплексы располагались менее чем в 10 метрах друг от друга.

Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга, — написал журналист.

ЗРК так долго находились на одном месте, что ВС РФ смогли навестись и выпустить по ним баллистическую ракету, подчеркнул Репке. Решение украинского командования, по его словам, сложно прокомментировать.

Ранее появилась информация, что ВСУ «с высокой долей вероятности» могли потерять американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot. Цели могли быть уничтожены в 50 километрах от линии фронта. Официально командование ВСУ не комментировало потерю вооружений.

До этого российское военное ведомство обнародовало данные, согласно которым российский «Искандер» вывел из строя пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. По его данным, видео было снято в районе населенного пункта Покровск в ДНР.