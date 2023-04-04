В Германии заплатили за подрыв «Северного потока» Reuters: немецкие компании Allianz и Munich вновь застраховали «Северный поток — 1»

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Немецкие фирмы Allianz и Munich вновь застраховали российский газопровод «Северный поток —1», сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По словам некоторых из них, трубу необходимо продолжать поддерживать на случай, если отношения ФРГ и России улучшатся.

При этом один из собеседников Reuters подчеркнул, что страховка покрывает ущерб, причиненный «Северному потоку-1». Другой источник рассказал, что правительство ФРГ было не против выплаты страховки, несмотря на то, что это противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой.

Ранее сообщалось, что Дания, Германия и Швеция возобновили сотрудничество по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты Welt am Sonntag, в последнее время обмен сведениями между следователями ФРГ и их западными коллегами активизировался.

В свою очередь глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что участие России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» необходимо. Он добавил, что не понимает, почему правительство Германии не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию.