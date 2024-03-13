В Германии вновь заработал завод Tesla после поджога экоактивистами

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Завод по производству автомобилей Tesla

Завод по производству автомобилей Tesla, находящийся в Грюнхайде на земле Бранденбург в Германии, возобновил работу после того, как экоактивисты подожгли местную подстанцию, сообщила в эфире немецкого радио rbb24 председатель производственного совета Михаэла Шмитц. По ее словам, все оборудование предприятия прошло проверку.

Оборудование было проверено и безопасно запущено, так что утренняя смена может снова приступить к работе, — заявила Шмитц.

Она добавила, что с 11 марта предприятие вновь подключили к электросети. Шмитц также отметила профессионализм сотрудников и руководства завода, проявленный при поджоге. Все они получили полную зарплату во время остановки производства. По словам Шмитц, основатель Tesla Илон Маск планирует приехать в Грюнхайде в среду, 13 марта.

Ранее СМИ сообщали, что завод Tesla, город Экнер и два района Берлина полностью лишились электричества после того, как экоактивисты подожгли электроподстанцию. Весь персонал предприятия, состоящий из 12 500 сотрудников, был эвакуирован.

До этого СМИ сообщали, что в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. Согласно их сведениям, это была попытка подрыва опоры на перегоне Звезда — Чапаевск.