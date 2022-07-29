В Германии вице-канцлера освистали из-за обвинения России по газу

Фото: IMAGO/Boris Schumacher/Global Look Press

Роберт Хабек

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек подвергся яростной критике во время выступления в баварском городе Байройт. Политик обвинил Россию в газовом кризисе в стране, за что был нещадно освистан, сообщает Spiegel.

Выступая перед местными жителями, Хабек заговорил на тему спора Москвы и Берлина из-за поставки турбины для «Северного потока». По его словам, обвинения с российской стороны являются «фарсом», так как турбина прибыла из Канады после ремонта и находится в Германии с прошлой недели.

Все бумаги лежали так, будто я сам держал их в руках, — заверил Хабек.

Вице-канцлер заявил, что резкий рост цен на энергоносители связан со спецоперацией на Украине, поэтому Германия должна как можно скорее стать независимой от российских энергоресурсов. Хабек ещё раз акцентировал политический подтекст в снижении поставок газа. Но при этом добавил, что правительство страны старается как можно быстрее доставить турбину в Россию.

Однако слова вице-канцлера не у всех нашли поддержку. Во время его выступления немцы устроили демонстрацию. Они громко свистели, кричали «Убирайся!» и размахивали плакатами «Разжигатель войны».

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что одной из главных претензий восточных немцев к руководству ФРГ является отсутствие помощи в связи с сокращением поставок нефти. Так он прокомментировал материал газеты Der Tagesspiegel, согласно которому конфликт на Украине вызвал серьёзный разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии.