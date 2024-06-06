В Германии ужесточат миграционную политику после резни в Мангейме Шольц: правительство ФРГ работает над обеспечением депортации опасных мигрантов

Фото: IMAGO/Udo Herrmann/Global Look Press

Мангейм, Германия

Германия ужесточит свои правила, чтобы прославление террористических преступлений стало достаточным основанием для депортации, заявил в нижней палате парламента бундестага канцлер Олаф Шольц, чьи слова приводит Reuters. Политик добавил, что правительство уже работает над обеспечением депортации преступников и опасных мигрантов обратно в такие страны, как Афганистан.

Любой, кто прославляет терроризм, противоречит всем нашим ценностям и должен быть депортирован, — подчеркнул Шольц.

Такое заявление канцлер сделал на фоне резни в Мангейме. В пятницу, 31 мая, злоумышленник набросился с ножом и ранил консервативного политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера. По данным СМИ, мужчина оказался одним из авторов антимусульманской платформы. Нападавший успел ранить холодным оружием еще нескольких человек, в том числе полицейского.

Инцидент произошел на рыночной площади. Мужчине удалось помешать после того, как подоспевшие к месту преступления правоохранители открыли огонь из табельного оружия.

Президент США Джо Байден ранее ужесточил политику в отношении мигрантов, незаконно пересекающих южную границу. Глава страны запретил им претендовать на получение убежища. В администрации Белого дома подчеркнули, что такие меры необходимы из-за высокой нагрузки на пограничников.