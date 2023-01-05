В Германии усомнились в возможности возвращения Донбасса и Крыма Киевом Немецкий политолог Меллинг заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс и Крым

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Возвращение Крыма вместе со всеми территориями Донбасса не выглядит реалистичной задачей для Киева, заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг. В разговоре с изданием ZDF политолог усомнился в возможности взятия под контроль указанных территорий со стороны войск Украины ввиду сильной милитаризации Крымского полуострова.

Освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным, — высказался Меллинг.

По мнению политика, украинским властям придется правильно расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно воспользоваться ограниченными военными ресурсами.

Ранее бывший командующий американскими войсками в Европе генерал в отставке Бен Ходжес предположил, что ВСУ могут захватить Крым в 2023 году. По его мнению, украинские военные могут достичь этой цели регулярными обстрелами моста через Керченский пролив и коридора через Мелитополь до конца августа следующего года.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в декабре рассказал, что в Киеве разработали комбинированный вариант возвращения Крыма. По его словам, украинские власти решили скомбинировать дипломатию и силу для захвата полуострова. Буданов подчеркнул, что Киев намерен вернуть все утраченные территории республики, восстановив те границы, которые были в 1991 году.