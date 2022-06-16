В Германии усомнились в понимании реальности Зеленским Der Tagesspiegel: вопрос, есть ли у Владимира Зеленского чувство реальности

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Высказывания Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма в состав Украины крайне далеки от реальности, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Ранее украинский лидер пообещал вернуть контроль не только над Крымом, но и над освобождёнными регионами страны — Херсонской областью и частью Запорожской области.

Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе, — пишет издание.

В статье также отмечается, что это высказывание прозвучало накануне намеченного визита в Киев лидеров Германии, Франции и Италии. Авторы материала спрашивают, как могут лидеры этих стран отреагировать на такое выступление, в чём был смысл подобных слов.

Как утверждает Der Tagesspiegel, скорее всего, Зеленский, говоря о возвращении Крыма, пытается проверить, как далеко Запад готов зайти, чтобы поддержать официальный Киев. При этом, по словам авторов, лидеры западных стран в непростой мировой обстановке тоже предаются мечтаниям — о том, чтобы был найден путь переговоров и никому из них не пришлось принимать тяжёлые решения.

Ранее слова Зеленского прокомментировал глава республики Крым Сергей Аксёнов. Он сказал, что обещания взять контроль над российской территорией — просто обычные кривлянья. По его словам, теперь становится всё более очевидно: пока в Киеве существует действующий режим, он будет оставаться прямой угрозой для России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял приглашение участвовать в саммите «Большой семёрки» в Германии и саммите НАТО в Мадриде. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.