В Германии усомнились в победных перспективах Украины Focus: Запад прежде допускал просчеты, поэтому перспектива «победы» Украины не очевидна

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Берлин, Германия

Немецкий журналист Габор Штейнгарт заявил, что Запад прежде много раз не сдерживал обещания, допуская внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива «победы» Украины далеко не очевидна. В такой ситуации пришло время подумать об устройстве «нового европейского мира», отметил он в статье, опубликованной изданием Focus Online.

Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков, — написал Штейнгарт.

Он указал на то, что Москва для Берлина является выгодным экономическим партнером и близким соседом. Именно эти факторы и отличают американские интересы от немецких, считает журналист. По его мнению, при устройстве нового мира европейцы просто обязаны учитывать интересы России.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при участии России. Она в очередной раз напомнила, что к словам президента России Владимира Путина надо относиться «очень серьезно», а не воспринимать их в качестве блефа.