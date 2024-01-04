В Германии усомнились в эффективности ЗРК Patriot на Украине Welt: ЗРК Patriot оказались неэффективны перед ударами российских X-32

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Зенитный ракетный комплекс Patriot

Российские крылатые ракеты X-32 оказались неуязвимы перед зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской ПВО, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке. По его словам, ни одна Х-32 не была сбита.

Из-за ее неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot, — сообщил Шмидтке.

Шмидтке добавил, что Х-32 сложно сбить с курса, она легко идентифицирует цели для поражения. По его словам, есть все основания считать, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные системы противовоздушной обороны.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала спецоперации. По его словам, для перехвата такого оружия необходимы более совершенные системы противовоздушной обороны, например Patriot.

Как отметил Игнат, Х-22 летит со скоростью 4000 км/ч и заходит на цель, как правило, по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства. Он также добавил, что у ВС РФ есть более модернизированная версия этой ракеты — Х-32.