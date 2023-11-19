В Германии упал рейтинг правящей коалиции Bild: рейтинг правящей коалиции в Германии упал на 17%

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Около трети граждан Германии (35%) готовы голосовать за партии, входящие в правящую коалицию: Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободную демократическую партию (СвДП), свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовала газета Bild am Sonntag. Популярной в стране политической силой остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): его поддерживают 30% немцев.

По данным опроса, за СДПГ готовы проголосовать 16% граждан ФРГ, за партию «Зеленых» — 13%, за СвДП — 6%. В целом партии правящего блока поддерживают на 17% меньше людей, чем в 2021 году после выборов в бундестаг.

Ранее стало известно, что бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год. В данный проект были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Украины. Причиной приостановки его обсуждения стало решение Конституционного суда Германии, лишившее правительство ФРГ €60 млрд.

В настоящее время правящая коалиция Германии всеми силами пытается «залатать дыру» в бюджете, возникшую из-за решения Конституционного суда ФРГ. Потеря инвестиционных средств создает угрозу замедления экономического роста страны. Политики допускают, что правительству страны придется сократить расходы.