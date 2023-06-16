В Германии указали на успешность тактики Путина Focus: Путин использовал западные санкции, чтобы сделать экономику России сильнее

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин смог умело использовать санкции в экономических интересах Москвы, хотя Запад пытался ее ослабить, считает обозреватель Габор Штейнгарт. В публикации для немецкого издания Focus он указал на полноту жизни в самой большой сырьевой державе мира после ухода из-под влияния США.

Самая большая сырьевая держава мира полна жизни. Она потеряла западные страны, но приобрела много новых клиентов в других регионах мира. Отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама, — считает Штейнгарт.

Журналист напомнил, что США с союзниками неоднократно пытались сделать из России изгоя на международной арене, но экономика Москвы оказалась далеко не такой уязвимой, как ожидалось.

Путин доказал всеми миру, что можно выйти из сферы влияния американцев и не погибнуть. Российский президент добился того, что его страна превратилась в новую антизападную ролевую модель, заключил Штейнгарт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад потерял Россию на нынешнем историческом этапе. Международные отношения на отдельных направлениях остановлены на долгий период и произошло это уже давно. Он также добавил, что Владимир Путин излагал, как Россия пыталась наладить партнерские отношения, однако все «пошло прахом».