В Германии стали популярны антиковидные туры в Россию

В Германии пользуются большой популярностью краткосрочные туры в Россию, в ходе которых можно совместить вакцинацию от коронавируса с отдыхом от жёстких санитарных ограничений и культурной программой.
На днях в российскую столицу приехали первые 50 жителей ФРГ, купившие такие антиковидные туры. Их стоимость составляет €1000. За эти деньги туристам предлагается проживание в гостинице в течение трёх дней, вакцинация от коронавируса и экскурсии по Москве.
Один из путешественников
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной от коронавируса AstraZeneca. Она назвала вакцинацию ключом к преодолению пандемии.