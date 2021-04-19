В Германии стали популярны антиковидные туры в Россию

https://static.news.ru/photo/662eb202-a0f6-11eb-bead-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Zeitz/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

В Германии пользуются большой популярностью краткосрочные туры в Россию, в ходе которых можно совместить вакцинацию от коронавируса с отдыхом от жёстких санитарных ограничений и культурной программой.

На днях в российскую столицу приехали первые 50 жителей ФРГ, купившие такие антиковидные туры. Их стоимость составляет €1000. За эти деньги туристам предлагается проживание в гостинице в течение трёх дней, вакцинация от коронавируса и экскурсии по Москве.

Один из путешественников пояснил EuroNews, что в Германии приходится ждать своей очереди на прививку несколько месяцев. Сейчас в стране вакцинируют тех, кто старше 70 лет. В связи с этим он решил заняться поиском других вариантов и в итоге выбрал Россию.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной от коронавируса AstraZeneca. Она назвала вакцинацию ключом к преодолению пандемии.