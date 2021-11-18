В Германии спрогнозировали сроки запуска «Северного потока — 2»

Реализацию проекта «Северный поток — 2» могут отложить на шесть месяцев после приостановки немецким регулятором процесса его сертификации, заявил «Известиям» член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре. По его мнению, при развитии такого сценария России будет нанесён ущерб, а американский газ получит преимущества.

Поставив сертификацию на паузу, немецкий регулятор и правительство поддерживают «инструментализацию» проекта заинтересованными лицами. Цель Еврокомиссии и США — удорожание проекта. Таким образом получится нанести ущерб России и подарить конкурентные преимущества американскому газу, — сказал депутат.

16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Причиной такого решения стал третий энергетический проект ЕС, принятый в 2009 году, согласно которому, компания — поставщик газа не может владеть преобладающим пакетом акций распределительных сетей.

Как считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, заморозка сертификации «Северного потока — 2» способна помочь «Газпрому» вывести транзит из-под норм Третьего энергопакета. В этом случае, по его мнению, удастся заполнить «Северный поток — 2» на 100% и транзитировать через него проектные 55 млрд кубометров газа в год.