В Германии нашли способ прекратить конфликт на Украине Die Welt: референдумы в ДНР и ЛНР положат конец конфликту в Донбассе

Для прекращения конфликта на Украине необходимо провести референдумы в ДНР и ЛНР, считает политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак. Для этого необходимо добиться перемирия путем отмены санкций, заявил он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Украина не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из этого конфликта, на мой взгляд, и это было мое мнение с первых дней спецоперации. Это фантазия, что победить Россию можно, — сказал Люттвак.

Эксперт уточнил, что основная сила Москвы не только в ядерном оружии. Он указал на то, что Россия занимает географически выигрышное положение: ей подконтрольны территории на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, в Арктике так же, как и в Черном море.

Политолог отметил, что мировая история уже имеет опыт плебисцитов, остановивших борьбу. В качестве примера он привел события в Польше, Венгрии, Дании в 1919 году.

Эксперт считает, что подтолкнуть к проведению референдумов может договор о перемирии и отзыв санкций. В качестве примера Люттвак предложил снять ограничения с системы SWIFT.

Политолог отметил, что в целом Россия почти не пострадала из-за рестрикций. Единственное, что действительно было относительно заметным — закрытие «роскошных магазинов».

Большинство людей в России почти не пострадали от этой войны, поскольку Россия производит свои собственные продукты питания и имеет свои собственные источники энергии, — подчеркнул Люттвак.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия для проведения референдума о присоединении Донбасса. По его мнению. это будет невозможно в нынешних условиях, поскольку безопасность республик пока не обеспечена. Песков подчеркнул, что решение будет приниматься жителями региона, а не Москвой.