В Германии сообщили о последствиях поставок урановых боеприпасов Киеву Депутат бундестага Хунко: урановые боеприпасы нанесут ущерб экологии Украины

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Использование урановых боеприпасов может нанести ущерб экологии Украины и привести к заражению почвы, заявил депутат немецкого бундестага Андрей Хунко. По его словам, население страны может столкнуться с ростом риска развития рака и пороков развития у населения страны. В обращении к правительству ФРГ парламентарий задает вопрос, осуждает ли оно применение снарядов с обедненным ураном в ходе украинского конфликта, сообщает Lenta.ru.

Осуждает ли федеральное правительство использование так называемых урановых боеприпасов в военных конфликтах в связи с многочисленными сообщениями и исследованиями о долговременном токсическом и радиологическом ущербе, о росте пороков развития и раке у взрослых и детей, а также из-за экологического ущерба, например загрязнение почвы после применения этого типа боеприпасов? — пишет Хунко.

Также депутат уточнил, ведет ли правительство Германии переговоры с Великобританией по вопросам потенциального ущерба от применения боеприпасов с обедненным ураном. Он призвал обсудить с Лондоном проблему ответственности за устранение последствий использования этих снарядов для окружающей среды и украинцев.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.