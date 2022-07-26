«Совсем не стыдно»: в Германии отчитались о снижении потребления газа Министр экономики Германии Хабек: потребление газа в стране снизилось на 15%

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Потребление газа в Германии по сравнению с 2021 годом снизилось уже на 14–15%, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости. Ранее представители Еврокомиссии выступили с предложением снизить потребление энергии до 15% для ее экономии.

С оглядкой на данные прошлого года — не нескольких прошлых лет — можно сказать, что мы уже находимся на уровне 14--15% экономии без учета сезонности. Я предполагаю, что в отопительный сезон ситуация может быть иной, но мы уже достигли огромных успехов и добьемся новых. Если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом тоже не будет ничего стыдного, — сказал Хабек.

Он отметил, что в ФРГ 18 из 23 газохранилищ заполнены более чем на 80%.

Это очень хорошо. У нас до определенной степени проблемы с большими газохранилищами, потому что они очень долго принадлежали «Газпрому», — добавил вице-канцлер.

26 июля стоимость газа в Европе превысила $2000 впервые с начала марта. Рост цен происходит на фоне новости об остановке еще одной турбины «Северного потока», по которому российский газ доставлялся в Европу.

После сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки в Европе началась паника, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. Министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.