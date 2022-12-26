В Германии сообщили о росте цен на газ на 112% Handelsblatt: в Германии цены на газ вырастут на 112% по сравнению с 2021 годом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Домохозяйства в Германии в 2023 году столкнутся с ростом цен на газ и электричество в 112 и 44%. Таковы результаты исследования рынка, которое провела компания Verifox, сообщает издание Handelsblatt.

Несмотря на то что в будущем федеральное правительство ограничит цены на энергию, в январе потребители электроэнергии будут платить в среднем на 44 процента больше, чем осенью 2021 года, когда начался взлет цен на энергорынках. В случае с газом ожидается даже рост на 112 процентов, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что в марте 2023 года федеральное правительство введет ограничение цен на электроэнергию и газ. Будет установлен потолок цен для домохозяйств, которые смогут платить максимум 40 евроцентов за киловатт-час за 80% полученной энергии. Потолок цен на газ планируется установить на уровне 12 евроцентов за киловатт-час вырабатываемой из газа энергии ($1,30 за один кубометр газа).

В Verifox считают, что ограничительные меры правительства только немного смягчат возросшие расходы на электроэнергию и газ. По данным компании, среднестатистической семье с электропотреблением в 4000 киловатт-час с января по конец года придется заплатить в среднем €1764. Ценовой потолок приостановит рост цен только на 5%, указали в Verifox.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия, которая стремится заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара. Компании из Германии только договорились со страной из Персидского залива о поставках двух миллионов тонн СПГ с 2026 года. В такой ситуации в Берлине дважды подумают, прежде чем выступать с какими-либо заявлениями или решениями, «которые могут разозлить шейхов», считают в издании.