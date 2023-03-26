В Германии рассказали о проблемах курорта Баден-Баден без россиян Schwaebische Zeitung: немецкому курорту Баден-Баден без россиян пришел полный крах

Фото: Thomas Warnack/dpa/Global Look Press

Немецкий город Баден-Баден, который более 200 лет был притягательным местом для россиян, столкнулся с серьезной проблемой, сообщает издание Schwaebische Zeitung. По его данным, на курорте уже нет ничего похожего на то, что было раньше.

Все кончено. Русские больше не приедут, — цитирует издание зампредседателя городского немецко-российского культурного общества Валентину Юшину.

После начала украинского конфликта и последующих антироссийских санкций в Баден-Бадене случился «полный крах», начали закрываться рестораны, отели и роскошные бутики. Вместо россиян в город едут украинские беженцы.

Издание подчеркивает, что большинство состоятельных россиян уже продали свою недвижимость в Баден-Бадене. По мнению Юшиной, обосновавшейся в городе 30 лет назад, «он процветал, все были зациклены на русских».

Здесь красиво, приятно и уютно, — считает она.

Как рассказали в Schwaebische Zeitung, уют в последнее время сильно пострадал.

Ранее сообщалось, что итальянский туроператор Suditaliahotels потерял более 90% дохода в связи с отсутствием российских туристов на курортах, сообщил коммерческий директор компании Саверио Презутти. По его словам, сумма понесенных потерь составила почти €8 млн.