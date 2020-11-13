Во Франкфурте «заминировали» участок на выборах главы Молдавии

https://static.news.ru/photo/fdb26e14-2754-11eb-8d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main/frankfurt.mfa.gov.md

В немецком городе Франкфурт-на-Майне неизвестные сообщили о минировании избирательного участка на выборах президента Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Представители полиции города Франкфурт в Германии сообщили о поступлении телефонного звонка о заложенной бомбе на избирательном участке № 1. 1/349 Франкфурта. Специализированные службы проводят необходимые проверки, — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Как сообщал NEWS.ru, в молдавском селе Варница группа оппозиционеров заблокировала для ряда жителей населённого пункта проход к избирательным участкам. Среди участников акции были в том числе депутаты, поддерживающие кандидатуру Майи Санду на пост президента Молдавии.

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Жители голосуют за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах.