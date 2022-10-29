В Германии Штайнмайеру задали три неудобных вопроса после визита на Украину Колумнист Spiegel Фишер задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после его визита на Украину

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер

Колумнист Spiegel Томас Фишер задал три вопроса немецкому президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру после его недавнего визита на Украину и посещения Корюковки Черниговской области. Журналист в своей статье захотел узнать, оповещала ли Германия Россию об этой поездке главы государства. Также Фишера интересует вопрос, был ли украинский город атакован российской армией и какой был нанесен ущерб, так как немецкие СМИ об этом не сообщали. Третий вопрос, который задал колумнист, обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале.

Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку? — пишет он.

Фишер также обратил внимание на то, что президент выглядел совершенно спокойным, когда была объявлена воздушная тревога в Корюковке. Журналисту показалось странным, что Штайнмайер перед объявлением тревоги сразу оказался рядом с убежищем.

Зрители немецкого телеканала Tagesschau ранее назвали подозрительной объявленную во время визита на Украину президента ФРГ воздушную тревогу. Многие под соответствующим постом страницы издания в Twitter написали, что в этом событии слишком много подозрительных совпадений. Некоторые прямо обвинили Киев в попытке произвести впечатление на немецкого политика.

25 октября Штайнмайер провел час в бомбоубежище под Корюковкой после того, как местные власти объявили воздушную тревогу, сообщил журналист ARD Маттиас Дайс.