Bild: шпиц Лукашенко стал «отвлекающим маневром» на параде Победы

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко

Шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко стал «отвлекающим маневром» на параде Победы в Москве, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в материале для Bild. По его словам, собака по кличке Умка должна была отвести внимание от «нехватки» высокопоставленных зарубежных гостей и непогоды в российской столице.

Репке отметил, что российские телеканалы сделали из шпица Лукашенко главную звезду мероприятий, посвященных 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, как пишет журналист, Умка выглядел «не совсем счастливым среди хлопьев снега при температуре около нуля».

Лукашенко прибыл на Красную площадь со своим шпицем. На фото Умка сидел на трибунах без поводка, поскольку питомец белорусского лидера посещает мероприятия, приуроченные к 9 Мая, не в первый раз. На опубликованных кадрах любимец президента спокойно сидит.

Ветеринар Михаил Шеляков предположил, что шпиц Лукашенко — крепкая собака, поэтому шумный парад Победы на Красной площади, на котором четвероногий присутствовал с хозяином, не напугал его. Эксперт также уточнил, что московскую непогоду любимец главы республики должен был перенести спокойно, если был под зонтом, в комбинезоне или на руках.