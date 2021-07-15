В Германии семь человек погибли из-за сильных дождей

Сильные дожди в Германии унесли жизни семи человек, ещё 60 граждан числятся пропавшими без вести. Об этом пишет портал Hamburger Morgenpost.

Разгул стихии спровоцировал циклон Бернд. Больше всего пострадали западные и юго-западные регионы страны. Точное число пропавших без вести неизвестно. Информация о 60 пропавших является предварительной.

Телеканал SWR сообщает , что были разрушены шесть домов в городе Аденау федеральной земли Рейнланд-Пфальц. В районе Арвайлер был введён режим чрезвычайно ситуации. Часть страны осталась без электроснабжения, закрыты школы и не работает общественный транспорт.

Ранее 12 человек, в том числе двое детей, погибли в США из-за бури. Инцидент произошёл в штате Алабама. Погодные условия спровоцировали ДТП, в котором столкнулись два автомобиля и погибли не менее 10 человек. Ещё два человека скончались при падении дерева на жилой дом.

23 мая в Китае 20 человек погибли на ультрамарафоне из-за плохой погоды. Забег по пересечённой горной местности на 100 км проходил недалеко от города Байинь. Вдруг начался град, и на местность, где проходил высокогорный этап марафона, обрушился шквалистый ветер. Приехавшие на место спасатели нашли тела 20 человек, был эвакуирован 151 человек.