В Германии отчитали вице-канцлера из-за санкций против России Глава Саксонии Кречмер выступил против эмбарго на российские энергоресурсы

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил намерения немецких властей заморозить поставки угля, газа и нефти из России, передает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Он обратился к министру экономики Германии Роберту Хабеку со словами о том, что тот должен не предупреждать о скорой рецессии в стране, а делать все, чтобы ее не случилось.

Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение, — сказал Кречмер.

Министр добавил, что цены на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий выросли на 80—100%, после чего заявил, что Берлину необходимо проводить политику, обеспечивающую конкурентоспособность страны.

Ранее президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман заявил, что призывы к запрету на поставки газа из России в Европу неразумны и возмутительны, поскольку эмбарго нанесет колоссальный вред всем европейским странам. Он считает, что отказ от голубого топлива из России ставит под сомнение дальнейшее существование немецкой промышленности.