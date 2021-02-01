В Германии считают неразумным призыв Франции остановить СП-2

https://static.news.ru/photo/01bba36c-64b9-11eb-88d4-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Требования французского правительства по остановке строительства газопровода «Северный поток — 2» в рамках давления на Россию являются неверными и неразумными, считает глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат от фракции «Левые» Клаус Эрнст.

Остановка уже одобренного проекта отразится на немецких клиентах и налогоплательщиках, — цитирует Эрнста «Интерфакс».

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон считает, что Европейский союз должен усилить санкционное давление на Россию. По его словам, после ареста оппозиционера Алексея Навального текущих антироссийских санкций недостаточно. Бон подчеркнул, что вопрос остановки строительства «Северного потока — 2» должна решать Германия, газопровод проходит по её территории, поэтому решающее слово за Берлином.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер высказал мнение, что нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии. По его мнению, если Берлин остановит строительство газопровода «Северный поток — 2», тогда окажется, что с точки зрения энергетической политики власти будут «рубить сук, на котором сидят». Политик отметил, что мнение немцев относительно этого проекта отличается от того, что «часто пишут печатные СМИ».

Как писал NEWS.ru, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что позиция Берлина относительно СП-2 остаётся неизменной.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.