В Германии сближение с Россией назвали неизбежным

Депутат бундестага Хенке назвал неизбежным сближение ФРГ и РФ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:32, 19 января 2022
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Будучи зависимой как от России, так и от США, Германия стремится «удержаться в обоих лагерях». Это означает, что сближение Берлина с Москвой неизбежно. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Сергей Хенке.
Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно, — сказал политик.
В минувший вторник, 18 января, в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. По словам немецкого министра, она намеревалась обсудить с российским коллегой в том числе темы, которые «бросают тень» на отношения между странами. Лавров в свою очередь отметил, что хотел бы видеть более конструктивное состояние отношений между двумя странами и Москва нацелена преодолеть накопившиеся проблемы.