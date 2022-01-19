В Германии сближение с Россией назвали неизбежным

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко намерен обжаловать избранную ему Печерским судом Киева меру пресечения по делу о госизмене. По его словам, оно препятствует внутриполитической работе, передаёт РИА Новости.

Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Его обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за пределы Украины. После заседания...