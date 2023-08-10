В Германии решили передать Украине крылатые ракеты Кабмин ФРГ в ближайшее время объявит о поставках Украине крылатых ракет Taurus

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Крылатая ракета Taurus

Правительство Германии намерено «в ближайшее время» объявить о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщил новостной портал t-online со ссылкой на источники. В настоящее время Ведомство федерального канцлера прорабатывает вопрос передачи ракет со своими важнейшими союзниками.

Как сообщил портал, командование военно-воздушных сил ФРГ дало «зеленый свет» на поставки ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. Ранее Берлин отказывался передавать их ВСУ.

Ранее немецкие политики, входящие в партию канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступили с инициативой отправить Киеву новое вооружение, в числе которого будут и ракеты Taurus. По их мнению, передача снарядов поможет ВСУ более эффективно развивать контрнаступление. Как предполагают в немецком парламенте, перед отправкой ракет Берлин поставит Украине ряд условий, в частности, будет составлен список территорий, по которым запрещено наносить удары этим видом оружия.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине ракет Taurus. Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника.