В Германии решили как следует защититься от беспилотников Tagesspiegel: бундесвер закупит дополнительное оборудование для защиты от беспилотников

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Немецкие вооруженные силы (бундесвер) планируют закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает германское издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что подозрительные летающие объекты в последние месяцы были замечены над немецкими казармами, особенно в тех местах, где немецкие солдаты обучают украинских офицеров работе с оружием НАТО.

Высшее руководство бундесвера хочет еще больше инвестировать в технологию защиты от беспилотников, — пишет издание.

При этом представитель Минобороны сообщил изданию, что в ведомстве не комментируют «любые инциденты, связанные с безопасностью».

Издание уточнило, что на сегодняшний день бундесвер для защиты от беспилотников использует оборудование НР-47. Дополнительное оборудование стали закупать после того, как прошлым летом были замечены первые подозрительные БПЛА. Сейчас процесс закупок активизируется, так как количества имеющегося оборудования все еще мало, отмечают источники издания.

В территориальном командовании бундесвера изданию сообщили, что по соображениям военной безопасности данные о количестве и местах размещения оборудования против беспилотников не разглашаются.

Правила воздушного движения Германии гласят, что беспилотным летательным аппаратам запрещено перемещаться над объектами бундесвера ближе чем на расстоянии 100 метров.

Ранее издание Business Insider сообщило, что немецкое оборонное ведомство потратило все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году. Отмечается, что бюджет бундесвера в текущем году составил €51 млрд, из которых один миллиард был выделен на закупку запчастей для военной техники. К концу марта средства были израсходованы, о чем представители бундесвера сообщили руководству ведомства.