В Германии разозлились из-за грубости Бербок в адрес Израиля TE: глава МИД Бербок опозорила Германию своим грубым требованием в адрес Израиля

Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анналена Бербок

Жителей Германии разозлило грубое обращение главы МИД Анналены Бербок в адрес Израиля, пишет председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для Tichys Einblick. По его мнению, глава дипломатии проявила некомпетентность и выставила себя плохим переговорщиком.

В своей публикации в Twitter (X) Бербок потребовала открытия КПП «Эрез» и порта Ашдод, чтобы доставить немецкую гуманитарную помощь в сектор Газа. По ее словам, израильское правительство должно «быстро это выполнить, больше никаких отговорок».

Краус уверен, что такой тон можно посчитать за оскорбление израильской стороны. Кроме того, «даже 20 тысяч слонов двигаются аккуратнее», чем Бербок в вопросах дипломатии, добавил он. Он назвал ее «всезнайкой, похожей на гувернантку», у которой следовало бы отнять телефон.

Это позор как минимум для 85% граждан Германии, — констатировал Краус.

Радикализм Бербок часто вызывает критику. Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что глава немецкого МИД оказалась в политической изоляции в стране из-за своей позиции по передаче ракет Taurus Украине.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Бербок необходимо подарить карту и учебник по истории. Таким образом она прокомментировала высказывания главы МИД ФРГ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в вооруженный конфликт.