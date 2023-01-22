Новости ❘ Европа

В Германии разгорелся скандал после решения Шольца не поставлять танки ВСУ

Zeit: в Бундестаге разгорелся скандал после решения Шольца по поставкам танков на Украину

Решение канцлера Германии Олафа Шольца временно не отправлять танки Leopard 2 на Украину вызвало активные споры в Бундестаге, пишет Zeit. Так, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала объяснить причины подобного решения. По ее мнению, Шольц начнет предпринимать конкретные действия только под давлением.

Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему. <...> Мы всегда отстаем от волны. Так что мы всегда ждем, пока что-нибудь произойдет. Германия ждет, Федеральный канцлер ждет, пока давление не возрастет, и тогда вы в некотором роде начнете действовать, — сказала Штрак-Циммерманн.

Она выразила надежду, что новый министр обороны ФРГ Борис Писториус «развяжет оковы» и примет решение о поставке танков Leopard 2 на Украину.

В свою очередь, глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что политика безопасности Европы не ограничивается поставками оружия. Он предположил, что после отправления танков на Украину может встать вопрос о передаче самолетов и войск. При этом сам депутат также выразил мнение, что ВСУ следует передать танки.

Спикер по вопросам внешней политики Нильс Шмид отметил, что Германия является не единственной стороной, блокирующей отправку Leopard 2 на Украину. По его словам, продумывание поставок оружия проходит в координации с партнерами.

Впечатление, которое время от времени создавалось, что существует закрытая коалиция и что на ее пути стоит Германия, неверно. Необходима тщательная и предусмотрительная оценка риска эскалации и координация с союзниками, — считает Шмид.

Ранее Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала вопрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить. По его словам, и США, и Германия располагают достаточным количеством танков как для собственных нужд, так и для помощи Украине.