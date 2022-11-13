В Германии рассказали о важнейшем подарке Запада России DWN: санкции Запада против России подарили Москве важнейшего союзника в лице Китая

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Экономическая война против России, которую развязали страны Запада, подарила Москве нового важнейшего союзника в лице Китая, пишет немецкий журналист Грегори Улиг в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DNW). Обозреватель отметил, что экспорт из КНР в Россию летом 2022 года вырос на 23%, что помогло Пекину обогнать Европу.

Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23%, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35%, — пишет журналист со ссылкой на официальные данные DWN.

Помимо этого, у Москвы и Пекина есть потенциал для наращивания объемов торговли и поставок с помощью железнодорожного транспорта, говорится в материале.

Это (транспортировка товаров с помощью поездов. — NEWS.ru) позволит поставлять товары намного быстрее, — отмечается в публикации.

Ранее китайская газета Global Times написала, что России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке. Данное решение, по мнению журналистов издания, позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике. Автор материала отметил, что другие страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах. Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.