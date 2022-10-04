В Германии рассказали о сторонниках России по спецоперации на Украине Политик Рихтер: жители востока Германии поддерживают российскую спецоперацию на Украине

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Берлин, ФРГ

Саксонский политик Франк Рихтер заявил, что жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине. Они смотрят на действия Москвы иначе, чем большинство жителей на западе страны, отметил он в колонке для Spiegel.

На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z, — подчеркнул политик.

Рихтер добавил, что жители Востока не поддерживают антироссийские санкции ЕС, а наоборот ратуют за «германо-российскую дружбу». По его мнению, идея такой дружбы напоминает сотрудничество между СССР и ГДР. Подобные настроения проявляются и в Западной Германии, однако наиболее распространены именно на территориях бывшей ГДР, уточнил политик.

Позицию восточных немцев он связал с историческими причинами — они чувствуют себя проигравшими в холодной войне вместе с русскими, считает Рихтер.

Он также указал на то, что при объединении Германии бизнесмены с западной части страны провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР, хотя прикрывались «братскими» чувствами. Такое «объединение» принесло многим жителям востока Германии экономические проблемы, заключил политик.

Ранее стало известно, что одной из главных претензий восточных немцев к руководству ФРГ является отсутствие помощи в связи с сокращением поставок нефти, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, различия между этими территориями были и остались.