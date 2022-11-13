В Германии рассказали о пропаганде Вашингтона на Украине Экс-член Европарламента Дэйли: Белый дом ведет на Украине пропаганду против России

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Клэр Дэйли

Бывший член Европарламента Клэр Дэйли заявила, что Вашингтон спонсирует антироссийскую пропаганду на Украине. В интервью Junge Welt она отметила, что аналитические центры и американские СМИ финансируют и диктуют повестку пропагандистским каналам Киева.

Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле все диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ, — заявила Дэйли.

По ее словам, именно «махинации» со стороны НАТО и США подтолкнули Москву к «прямому ответу», который вылился в начало спецоперации на Украине. По словам Дэйли США начали подготавливать почву для конфликта в Донбассе с 2014 года. В связи с этим, как считает экс-член Европарламента, США ведут так называемую прокси-войну на Украине.

Она также выразила мнение, что Запад специально разжигает конфликт на Украине и делает все возможное для того, чтобы он не закончился подписанием мирового соглашения. По мнению Дэйли, западные лидеры используют украинцев в качестве «пушечного мяса», в то время как военные компании США и ЕС получают прибыль.

При этом, как считает Дэйли, поставки оружия и финансирование Киева со стороны США не сработали, поскольку ситуация только «усугубляется». Ко всему прочему, санкции, введенные Вашингтоном и ЕС против России — прежде всего работают против самих европейцев и украинцев, добавила эксперт.

Санкции бьют по простым людям в Европе и на Украине, они никому не помогают. Экономические ограничения против России стали призывом к войне, не к миру, — подытожила Дэйли.

Ранее депутат бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт заявила, что власти Соединенных Штатов хотят сделать Америку великой снова, поэтому Вашингтон и спровоцировал конфликт на Украине. По ее словам, идея стать единственной мировой державой не покидает США. Депутат также сказала, что Вашингтон заинтересован в сдерживании Москвы и Пекина, а не в сотрудничестве.