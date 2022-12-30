В Германии рассказали о нехватке снаряжения для армии N-TV: Бундесвер испытывает нехватку снаряжения для армии — от рюкзаков до танков

В Бундесвере наблюдается значительная нехватка снаряжения и техники, заявила комиссар Бундестага Германии по обороне Ева Хёгль, сообщает N-TV. По ее словам, в Бундесвере сейчас «мало почти всего», а «ситуация с материальной базой» стала хуже, чем это было до 24 февраля, поскольку Берлин передал Киеву вооружение и обмундирование, при этом не пополнив собственные запасы.

Для полной боевой готовности не хватает индивидуальной экипировки — касок, рюкзаков, бронежилетов, а также военной техники — от радиостанций и боеприпасов до танков, — сказала она.

Политик отметила, что острая нехватка материальной базы и вооружений негативно скажется на авторитете немецкой армии в преддверии передачи руководства Силами быстрого реагирования НАТО представителям бундесвера. Хёгль призвала как можно скорее направить выделенные ранее €100 млрд на обеспечение армии.