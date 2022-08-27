В Германии рассказали о ночующих на улице Нидерландов украинских беженцах Das Erste: Нидерланды не справляются с потоком украинских беженцев

Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нидерландах из-за большого потока прибывших украинских беженцев многие из них остались ночевать на улице, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Причиной этому называется серьезный наплыв беженцев, из-за чего центры по их размещению не справляются с таким потоком.

Согласно информации телеканала, после подачи заявления на размещение прибывшим беженцам дается шесть дней для ночевки в стенах учреждения. Отмечается, что этого срока всегда хватало, чтобы найти людям жилье.

Однако социальные центры столкнулись с большим объемом заявок, из-за чего беженцам приходилось искать другие места для ночлега, пока заявка находится в рассмотрении.

Телеканал сообщил, что многие из них вынуждены ночевать на улице, прямо на земле. Другим повезло больше — они нашли полиэтиленовые пакеты и спят на них. Отмечается, что местные жители пускать в свои дома украинцев не торопятся.

Ранее британский архиепископ Джонатан Блейк, приютивший семью украинских беженцев в Уэллинге на юго-востоке Лондона, пожаловался, что они были неблагодарными и были скорее экономическими, а не политическими мигрантами. Несмотря на все что, что он делал для семьи, по его словам, священник едва ли «в ответ получал слово «спасибо».