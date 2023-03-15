В Германии заявили о планах России противостоять дружбе НАТО и Молдавии Süddeutsche Zeitung: Россия разрабатывала план о влиянии на Молдавию до 2030 года

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Флаги России и Молдавии

Москва разрабатывала план по сближению с Молдавией и противодействию сотрудничества Кишинева с НАТО, утверждает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, полученный международным медийным консорциумом. Согласно публикации, у Кремля был план до 2030 года по ряду направлений, усиливающих связи Москвы и Кишинева.

Документ, на который ссылается СМИ, предполагает, что Москва не должна допустить нейтрализации работы пророссийских СМИ и сохранить военное присутствие в Приднестровье. К 2030 году планировалось добиться подписания двусторонних соглашений о взаимном признании Приднестровья, квалификации и ученых степеней.

План по предотвращению сотрудничества НАТО с Молдавией в сфере военно-политического сотрудничества был рассчитан до 2025 года. До 2030 года было запланировано «создание устойчивых пророссийских групп влияния в политической и экономической элите Молдавии».

В январе президент страны Майя Санду заявила, что Молдавия может отказаться от нейтралитета ради присоединения к «крупному альянсу». Она пояснила, что задуматься о принятии такого решения Кишинев заставляет украинский конфликт. Бывший президент республики Игорь Додон предположил, что власти Молдавии при помощи конституционного суда могут в любой момент ввести в страну войска НАТО.

В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии. Также будет усилена поддержка Боснии и Герцеговины.