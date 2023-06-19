В Германии рассказали, кто может развалить ЕС Немецкий политолог Рар назвал Италию, Польшу и Венгрию потенциальными разрушителями ЕС

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Ряд стран Евросоюза хотят распустить Евросоюз в его нынешнем виде и вернуться к идее Европы национальных государств, создав при этом новое экономическое сообщество, считает немецкий политолог Александр Рар. В беседе с НСН он отметил, что эту идею точно могли бы поддержать Италия, Польша и Венгрия, но либеральные элиты Запада сделают все, чтобы этого не произошло.

Ранее правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» заявила о необходимости контролируемого роспуска Евросоюза и создания вместо него нового экономического сообщества. В партии заявили, что европейские элиты отошли от изначальных идей, которыми руководствовались основатели объединения. Как считает немецкий эксперт, этот проект полностью поддерживается премьер-министром Италии. По его словам, идею поддержит и Франция, если к власти там придет Мари ле Пен.

Страны Восточной Европы тоже этот проект поддержат: Польша, Венгрия. <...> Там достаточно националистические правительства, которым надоело приходить с повинной в Брюссель. Они предпочитают возвращение к идее Европы национальных государств, — считает Рар.

При этом он назвал такую идею утопической, так как либеральные элиты Запада будут биться за действующий Евросоюз. Рар высказал мнение, что Европа сегодня находится в переходном состоянии и должна либо найти общее понимание дальнейшей совместной жизни, либо всерьез начать думать об альтернативах нынешнему объединению.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подверг критике миграционную политику Евросоюза, предусматривающую обязательное введение квот на расселение прибывающих в Европу мигрантов.