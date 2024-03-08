В Германии рассказали, когда на Украине наступит переломный момент Welt: переломный момент на Украине может наступить летом

Фото: МО РФ

Переломный момент в украинском конфликте может наступить летом 2024 года, заявил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала Welt. По его мнению, Вооруженным силам РФ удастся совершить еще больший прорыв, поскольку российская армия превосходит ВСУ по числу артиллерийских снарядов и живой силы.

Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент: диспропорция в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведет к тому, что Российской армии удастся сделать еще больший прорыв, — сказал он.

Набер напомнил, что Авдеевка уже находится под контролем военных РФ, которые продолжают продвигаться дальше. Он отметил, что украинская армия боится полного прорыва фронта.

Ранее командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк сообщил о подготовке к контрнаступлению в этом году. По его словам, для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления. Командованию предстоит стабилизировать линию фронта и подготовить ударную группировку, констатировал военный.

Однако по словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, для нового «контрнаступа» нет никаких предпосылок. Он добавил, что если бы в Киеве планировали наступление, то в ВСУ судорожно набирали бы личный состав, как это было в конце 2022 года, перед реальным контрнаступлением. Более того, отметил эксперт, для контрдействий у Киева недостаточно военной помощи от западных стран.