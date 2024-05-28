В Германии рассказали, как ВСУ разозлили США применением Patriot Bild: ВСУ разозлили США и Германию применением Patriot вопреки договоренностям

Командование Вооруженных сил Украины разозлило США и Германию, применив зенитный ракетный комплекс Patriot вопреки достигнутым соглашениям, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники. По его данным, украинская армия как минимум один раз применяла ЗРК в нарушение правил. Сразу после этого в Киев поступили «гневные звонки» из Берлина и Вашингтона с угрозами.

По нашей информации, украинская армия сама, активно, как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция — гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится, — рассказал собеседник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что республике необходимо получить еще семь комплексов Patriot, в том числе два — для защиты Харькова. По его словам, это необходимо из-за активного применения российскими вооруженными силами управляемых авиационных бомб. Зеленский утверждает, что ежемесячно армия России использует более трех тысяч УАБ.

В свою очередь бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что отправка расчетов ЗРК Patriot под Харьков не изменит ситуацию на фронте. По его мнению, Вооруженные силы России быстро выследят и уничтожат ЗРК. На это может уйти всего пара недель, считает он.