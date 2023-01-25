В Германии рассказали, как Берлин порадовал поклонников Бандеры Немецкий политик Рой: ФРГ обрадовала поклонников Бандеры, согласившись на поставки танков

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Немецкий политик Даниэль Рой заявил, что Берлин, согласившись на поставки танков Leopard Киеву, порадовал на Украине «поклонников Бандеры» в лице властей страны и замминистра иностранных дел Андрея Мельника. Они должны быть крайне рады, написал он в Twitter.

Бывший посол Украины в Германии, а ныне заместитель главы МИД Мельник прежде успел в соцсети прокомментировать сообщение о решении Берлина по танкам, заметил, что союзникам пришло время создавать коалицию по истребителям.

Рой отреагировал на сообщение Мельника фразой, что в числе тех, кого порадует новое вооружение, окажутся «мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры».

Ранее Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам.