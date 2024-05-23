В Германии рассказали, исполнят ли ордер МУС в отношении Нетаньяху В Берлине заявили, что арестуют премьера Израиля в случае визита в Германию

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Биньямин Нетаньяху

Германия арестует премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если он въедет в страну после обвинений Международного уголовного суда в военных преступлениях, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря канцлера ФРГ Штеффена Хебестрайта. По его словам, Берлин будет «соблюдать закон».

Решение принято после того, как посол Израиля в Берлине Рон Просор обратился к правительству ФРГ с призывом отклонить ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху.

Ранее МУС запросил ордер на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Все они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года.

Нетаньяху позже обвинил прокурора МУС Карима Хана в попытке демонизировать Израиль. Таким образом он отреагировал на решение инстанции добиваться выдачи ордера на свой арест и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Израильский премьер-министр напомнил, что Тель-Авив поставил в сектор Газа 500 тысяч тонн продовольствия.