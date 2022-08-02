В Германии рассказали, где находится турбина Siemens для «Северного потока» N-tv: турбина для «Северного потока» находится в Германии

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Турбина для газопровода «Северный поток», с помощью которого осуществляется подача российского газа в Европу, находится в немецком городе Мюльхайме-на-Руре, сообщает N-tv со ссылкой на Siemens Energy. В компании уточнили, что канцлер Германии Олаф Шольц лично посетит предприятие для осмотра турбины. Журналисты напомнили, что из-за задержек с поставкой турбины для «Северного потока» «Газпром» значительно сократил поставки газа в Германию.

Турбина для газопровода «Северный поток — 1» до сих пор находится в Германии. Канцлер Олаф Шольц посетит их завтра, в среду, в Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы второй турбины снизились до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Ежесуточно в Европу поставляется не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.