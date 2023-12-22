В Германии рассказали, что ждет ЕС после отказа Украины от транзита газа Focus: отказ Украины от транзита российского газа может вызвать рост цен в ЕС

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Отказ Украины от транзита российского газа может негативно отразиться на всем Евросоюзе, сообщает немецкое издание Focus. По его данным, такое решение Киева может привести к резкому подорожанию газа, а также к перемещению производственных мощностей. Особенно это касается Германии, которая может переместить от 5% до 10% своих производств за пределы страны.

Как утверждает глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, в 2024 году срок действия договора о транзите российского газа истекает, при этом Украина не намерена его продлевать. Это заявление вызвало опасения в Евросоюзе, так как теперь странам объединения необходимо найти альтернативы газу из РФ. Предполагается, что из-за отказа Украины от транзита газа цены на ресурс вырастут во всех странах объединения. Это отразится на производственных предприятиях, которым грозит закрытие или перемещение.

[Рост цен на газ] может привести к постоянной миграции от 5% до 10% производственных мощностей Германии за границу, — рассказала профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Газпром» продолжает поставлять газ в страны Евросоюза, соблюдая контракт. Он подчеркнул, что ЕС «сам виноват» в том, что недополучает газ, так как правительство Польши перекрыло газопровод Ямал — Европа.