В Германии раскрыли, что произошло с ВСУ Депутат бундестага Мосдорф: Запад потерпел сокрушительный крах на Украине

Фото: МО Украины

Запад потерпел сокрушительный крах на Украине, заявил член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Мосдорф во время своего выступления в бундестаге. По его словам, несмотря на всю поставленную Киеву военную помощь, ВСУ не добиваются успехов на поле боя.

Вы все здесь с вашим словесным обострением и поставкой все более тяжелого вооружения не только потерпели сокрушительный крах, но и теперь несете большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит. <...> Больше $200 млрд западной поддержки не привели почти ни к каким результатам, — сказал политик.

Ранее сообщалось, что власти Германии намерены в следующем году увеличить военную помощь Украине в два раза: с €4 млрд до €8 млрд. Суммарный объем гуманитарной, финансовой и военной помощи украинской стороне от ФРГ за последние полтора года составил около €24 млрд.

В то же время правительство Германии и некоторые другие государства выступили против предоставления военной помощи Украине в размере до €20 млрд. Дипломат, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что документ о предоставлении помощи могут скорректировать из-за возражений членов объединения. По его словам, в ФРГ считают, что это слишком большие деньги: сам план пока рано списывать со счетов, однако у Германии «возникло много вопросов».