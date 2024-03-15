Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет передавать ракеты Taurus Украине, так как опасается, что она ударит ими по Кремлю, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Подобное стечение обстоятельств втянет Берлин в конфликт, а Шольц хочет этого избежать, говорится в материале.
Шольц не хочет их предоставлять, потому что, по его мнению, немецкие солдаты будут задействованы при вводе координат цели <...>. Что, если кто-то в итоге выбрал координаты Кремля? — утверждается в статье.
Авторы материала считают, что немецкий канцлер не доверяет Киеву. При этом украинская сторона не может в одиночку добиваться поставленных целей. В связи с этим позиция Шольца лишает Украину потенциальной возможности, утверждают журналисты.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в стране из-за своей позиции по передаче ракет Taurus Украине. По его словам, настроения в Германии меняются — большинство немцев верят в победу России в конфликте. При этом, подчеркнул он, представители военного и политического класса осознают, что Украина проиграет.
При этом большая часть депутатов бундестага проголосовала против резолюции Христианско-демократического и Христианско-социального союза, вновь предложившего отправить ракеты Taurus на Украину. По имеющимся данным, из 690 присутствовавших парламентариев 190 поддержали инициативу, 495 проголосовали против, еще пять воздержались.