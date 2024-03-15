В Германии раскрыли связанный с Россией страх Шольца Der Spiegel: Шольц опасается, что Киев использует Taurus для удара по Кремлю

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет передавать ракеты Taurus Украине, так как опасается, что она ударит ими по Кремлю, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Подобное стечение обстоятельств втянет Берлин в конфликт, а Шольц хочет этого избежать, говорится в материале.

Шольц не хочет их предоставлять, потому что, по его мнению, немецкие солдаты будут задействованы при вводе координат цели <...>. Что, если кто-то в итоге выбрал координаты Кремля? — утверждается в статье.

Авторы материала считают, что немецкий канцлер не доверяет Киеву. При этом украинская сторона не может в одиночку добиваться поставленных целей. В связи с этим позиция Шольца лишает Украину потенциальной возможности, утверждают журналисты.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в стране из-за своей позиции по передаче ракет Taurus Украине. По его словам, настроения в Германии меняются — большинство немцев верят в победу России в конфликте. При этом, подчеркнул он, представители военного и политического класса осознают, что Украина проиграет.

При этом большая часть депутатов бундестага проголосовала против резолюции Христианско-демократического и Христианско-социального союза, вновь предложившего отправить ракеты Taurus на Украину. По имеющимся данным, из 690 присутствовавших парламентариев 190 поддержали инициативу, 495 проголосовали против, еще пять воздержались.