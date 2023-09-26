В Германии раскрыли правду о поставляемом Киеву немецком оружии Глава МИД Германии: часть поставляемого Украине оружия устарела или неисправна

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Часть поставляемого Вооруженным силам Украины немецкого вооружения устарела или не работает, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN. По ее словам, власти ФРГ знали о неисправной технике с самого начала.

Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это, — сказала Бербок.

Необходимость убедиться в работоспособности оружия является одной из причин, почему Германия не поставляет Киеву ракеты Taurus. Сначала нужно прояснить как они будут работать и кто ими будет управлять, подчеркнула глава МИД.

Недавно стало известно, что Берлин может согласиться на передачу Украине крылатых ракет Taurus, если США поставят ВСУ ATACMS. Власти ФРГ не раз подчеркивали, что в вопросе оказания военной помощи Киеву предпочитают следовать за Вашингтоном. На фоне сокращения поставок из Великобритании и Франции ВСУ особенно важно получить немецкие снаряды.

Ранее военный эксперт Прохор Тебин заявил, что дальнобойные ракеты Taurus представляют большую опасность для российской армии. При этом он уверен, что снаряды не станут «серебряной пулей» и не помогут ВСУ радикально поменять баланс сил в ходе конфликта.