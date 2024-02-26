В Германии раскрыли отчаянное положение в поставках боеприпасов на Украину Spiegel: Германия отчаянно закупает снаряды для ВСУ по всему миру

Фото: МО Украины

Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти боеприпасы для ВСУ, заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг. По его словам, которые приводит немецкий журнал Spiegel, Берлин вынужден ежедневно придумывать новые способы заполучить дефицитные снаряды для Киева.

Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру, — заявил Фройдинг.

Он отметил, что артиллерийские и зенитные снаряды «не представлены в изобилии на полках магазинов». Вместе с тем в издании подчеркнули, что время работает против европейских союзников Киева, так как, согласно данным западных спецслужб, украинские запасы иссякнут «не позднее июня», а возможно, и раньше.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Евросоюза передать Киеву 170 тысяч боеприпасов. По его словам, это должно произойти до конца марта. Данное сообщение появилось в соцсети Х (Twitter) по итогам разговора дипломата с главой дипслужбы Евросоюза Жозепом Боррелем.

Кроме того, генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что при закупках вооружений для Киева выявили случаи мошенничества, подмены продукции, коррупции и краж. По его сведениям, прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ.