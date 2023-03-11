В Германии раскрыли, кто действительно мог взорвать «Северные потоки» Немецкий эксперт Свистек: устроить теракты на «Северных потоках» могло только государство

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Теракты на трубопроводах «Северный поток» не могла совершить никакая «проукраинская группировка». Об этом в эфире ZDF заявил научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек. По его мнению, в организации подобного саботажа очевидно участвовало государство.

Все это можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство, — сказал эксперт.

Он отверг версии СМИ о том, что к инциденту причастна «какая-то там ни с кем не связанная группа». По словам Свистека, планирование такого рода актов занимает месяцы и даже годы, требует от исполнителей особых навыков и умений. Также для осуществления подводного подрыва трубопроводов необходима мощная финансовая поддержка и наличие особых средств, например, взрывчатки, которую «нельзя просто так купить на строительном рынке».

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

В свою очередь издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что возможные организаторы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» арендовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда», на которой могли транспортировать взрывчатку к месту диверсии. По данным издания, судно было арендовано через неназванную чартерную фирму с острова Рюген группой «пока не установленных лиц», которые использовали поддельные документы.